Три фуры гуманитарного груза направили из Иркутска в зону СВО. Фото: ОНФ Иркутской области

Из Иркутска на Донбасс отправили еще три фуры гуманитарного груза. Об этом сообщает "Общественный народный фронт" в своих социальных сетях.

-В этот раз мы собрали 60 тонн всего самого необходимого для мобилизованных земляков. Это теплая одежда, печи, биотопливо, электрогенераторы, запчасти для техники, высокоточная техника и автомобили высокой проходимости, - говорится в сообщении.

Выполнен также и спецзаказ от участников СВО - два мешка кедровых орехов. В планах также передать шесть тепловизоров, приобретенных на средства, собранные в рамках регионального сбора проекта «Народный фронт.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 510 миллионов выделят Иркутской области на создание комфортной городской среды. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Их направят на реализацию тех проектов, которые стали победителями в VI и VII Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.