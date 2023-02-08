В Иркутской области усилили профилактическую работу с отдыхающими на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Усилена профилактическая работа с отдыхающими на Байкале из-за осложнения ледовой обстановки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сейчас на льду Байкала множество торосов, становых трещин большой протяженности, постоянные подвижки льда с образованием открытых участков воды. Под снежными надувами и сугробами скрываются многочисленные промоины, трещины, нерпичьи лунки, - пояснили причину усиления профилактики среди населения в ведомстве.

Теперь на опасных местах и в зонах трещин устанавливают специальные информационные запрещающие знаки и аншлаги. В ведомстве отметили, что последние приходится регулярно обновлять из-за вандализма отдыхающих.

Что касается ледовой обстановки, то в проливе Малое Море - становая трещина от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот. Эта трещина расширяется в зависимости от погодных условий, местами достигая трех-четырех метров.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, в Иркутской области во всю продолжают орудовать телефонные мошенники. Только за январь 2023 года в региональную прокуратуру поступило 577 заявлений от жителей, ставших жертвами таких злоумышленников.