Александр Ведерников вручил благодарности председателя ЗакСобрания ученым Иркутска Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В среду, 8 февраля, Александр Ведерников вручил Благодарности председателя Законодательного Собрания Иркутской области вручил ученым из Иркутска. Вручение прошло в ходе расширенного заседания координационного научного совета и президиума Иркутского филиала СО РАН.

-В частности, награды получили директор иркутского научного центра хирургии и травматологии Владимир Сороковиков, директор института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев и ректор иркутского государственного медицинского университета Игорь Малов, - рассказали в областном парламенте.

Как отметил Александр Ведерников, российская наука достигла многого. В том числе за счет того, что сейчас ученые следуют достижениям учителей-наставников.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на общем собрании АМО обсудили работу депутатов ЗС и мэров Иркутской области.