Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 февраля 2023 10:31

23 жителей Иркутской области представили к награждению Почетной грамотой

Кандидатуры согласовали 8 февраля
Елена СИНИЦА
23 жителей Иркутской области представили к награждению Почетной грамотой

23 жителей Иркутской области представили к награждению Почетной грамотой

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В среду, 8 февраля, в Иркутской области на заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями согласовали кандидатур, которых могут представить к награждению почетными грамотами.

-На февральской сессии областного парламента будет рассмотрена кандидатура Елены Приходько – учителя русского языка и литературы Усть-Кадинской СОШ из Куйтунского района. Ее хотят наградить за значительный вклад в развитие образования, - говорят в пресс-службе Законодательного собрания.

В этот раз же комиссия согласовала кандидатуры тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы из Казачинско-Ленского района Владимира Турчина, водителя Иркутской станции скорой медицинской помощи Александра Кузьменко.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Александр Ведерников вручил благодарности председателя ЗакСобрания ученым Иркутска.