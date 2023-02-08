23 жителей Иркутской области представили к награждению Почетной грамотой Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В среду, 8 февраля, в Иркутской области на заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями согласовали кандидатур, которых могут представить к награждению почетными грамотами.

-На февральской сессии областного парламента будет рассмотрена кандидатура Елены Приходько – учителя русского языка и литературы Усть-Кадинской СОШ из Куйтунского района. Ее хотят наградить за значительный вклад в развитие образования, - говорят в пресс-службе Законодательного собрания.

В этот раз же комиссия согласовала кандидатуры тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы из Казачинско-Ленского района Владимира Турчина, водителя Иркутской станции скорой медицинской помощи Александра Кузьменко.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Александр Ведерников вручил благодарности председателя ЗакСобрания ученым Иркутска.