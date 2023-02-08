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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:33

Сцену и амфитеатр обустроят в Курсантском сквере в Иркутске

Благоустройство территории бывшего ИВВАИУ продолжается
Надежда ИВАНОВА
В этом году продолжится благоустройство Курсантского сквера.

В этом году продолжится благоустройство Курсантского сквера.

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В этом году продолжится благоустройство Курсантского сквера на территории бывшего ИВВАИУ. Там появятся сцена и амфитеатр, новые пешеходные дорожки, перголы с качелями, освещение, скалодром игровую площадку для малышей. Все работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

– Жители принимали активное участие в разработке проекта благоустройства Курсантского сквера. Учтены все пожелания, озвученные в ходе общественных обсуждений. В этом году территория сквера заметно преобразится. Здесь появятся детские игровые зоны, современные малые архитектурные формы. Наша задача – создавать такие места притяжения в каждом микрорайоне. Важно, чтобы у иркутян в шаговой доступности появлялись парки и скверы, где можно отдохнуть всей семьей, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.