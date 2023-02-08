В 2023 году в Курсантском сквере Иркутска обустроят сцену и амфитеатр Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 2023 году планируется продолжить благоустройство на территории бывшего ИВВАИУ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В планах обустроить сцену для мероприятий и амфитеатр. Также сделают пешеходные дорожки, установят перголы с качелями и современное освещение, - говорят городские власти.

Кроме этого, для маленьких детей смонтируют скалодром и установят игровой комплекс. Как уточнил мэр Иркутска Руслан Болотов, были учтены все пожелания жителей, которые были озвучены на общественных обсуждениях.

Первый этап благоустройства Курсантского сквера завершили в 2018 году. Тогда привели в порядок центральную аллею: восстановили входную группу, заасфальтировали дорожное покрытие, установили опоры освещения, скамейки и урны.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2024 году завершится строительство нового здания поликлиники в Качуге. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. Строительные работы начались в мае 2022 года.