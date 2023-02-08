8 февраля в Чунском районе простились с погибшим на СВО военнослужащим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 8 февраля, Чунский район простился еще с одним земляком, погибшим в ходе специальной военной операции. Николаю Чепурненко был 41 год. Об этом сообщает администрация района в своих социальных сетях.

- Погиб 6 января 2023 года при выполнении боевой задачи. Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, представители власти и те, кто его знал, - говорят в администрации района.

В администрации добавили, что погибший навсегда останется в памяти и сердцах. Вместе с его родными и близкими о смерти героя скорбят все жители района, отметили власти.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что три фуры гуманитарного груза направили из Иркутска в зону СВО. В этот раз собрано 60 тонн всего самого необходимого для мобилизованных земляков. В том числе одежда, печи, биотопливо, запчасти для техники.