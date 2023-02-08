8 февраля в Иркутске запустили онлайн-мониторинг вывоза мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Областной экологический оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области запустили онлайн-мониторинг вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает администрация города.

– Жители города смогут самостоятельно отслеживать факты вывоза мусора с открытых контейнерных площадок – фотоотчет выкладывают ежедневно. Можно также посмотреть информацию о точном времени выполнения работ, мусоровозе и собственнике площадки, который занимается ее содержанием, - говорят в администрации.

Уточняется, что сервис также будет фиксировать те случаи, когда контейнер невозможно очистить из-за припаркованных авто. Такие случаи представители организации будут отрабатывать непосредственно с владельцами транспорта.

Чтобы воспользоваться сервисом, на странице сайта «РТ-НЭО Иркутск» необходимо перейти в раздел «Публичная карта контейнерных площадок». Далее выбрать район города и ввести адрес контейнерной площадки. В поле слева вы сможете ознакомиться с данными за последнюю неделю. Здесь также будут прикреплены фотографии факта вывоза ТКО.

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