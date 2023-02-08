В Иркутске медики спасли пациента с нарушением функционирования миокарда Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пациента с нарушением функционирования миокарда спасли врачи больницы в Иркутске. Об этом рассказал главный врач Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Петр Дудин. - Мужчина попал в больницу с диагнозом «Дилатационная кардиомиопатия на фоне полиорганной недостаточности». Пациенту требовалась искусственная вентиляция легких и заместительная почечная терапия, его состояние стремительно ухудшалось, - говорят медики.

Чтобы его спасти, медики учреждения прибегли к методу ЭКМО. По сути, специальный аппарат забирает на себя часть работы сердца и легких. Через специальную трубку часть крови забирается в аппарат. Затем она проходит через устройство для насыщения кислородом. Далее центрифужный насос нагнетает кровь через бедренную артерию в нисходящую аорту. После этого фактически с сердца пациента спадает нагрузка.

Таким образом, аппарат три дня был заменой для легких мужчины. Далее он смог дышать самостоятельно. Через две недели у пациента полностью восстановилась функция почек.