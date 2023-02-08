Ветеринар рассказал, каких собак не сделать сторожевыми Фото: Мария КАЮРОВА

Такие породы как хаски и маламуты не предназначены для дрессировки в качестве сторожевых, превратить их в охранников практически невозможно из-за отсутствия территориального инстинкта, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин.

-Эти породы очень ориентированы на людей и проявляют агрессию в основном только для самообороны, нападение на человека практически исключено. Их вывели для тягловых упряжек, у них нет территориального инстинкта, - рассказал Галкин.

Он также добавил, что в любом случае, в каждом правиле есть исключения. Есть люди, которые заявили, что их питомцы этих пород стали успешными "охранниками". Но вам может так не повезти, об этом не стоит забывать, добавил эксперт.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области усилили профилактическую работу с отдыхающими на Байкале. На лед выходить строго запрещено.