Юрист объяснил, чем опасна оплата по QR-коду в сети Фото: Даниил ОПАРИН

Оплата товаров в сети по QR-кодам один из самых популярных способов, однако и его мошенники уже во всю используют, чтобы завладеть персональной информацией россиян через фейковые QR, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

- В QR-коде может быть прошит номер счета подставной фирмы, индивидуального предпринимателя или самозанятого. QR-код может представлять из себя и фишинговую ссылку, и при переходе по ней гаджет может поймать вирус. Также имеется риск оказаться на сайте-подменке, похожем на ресурс респектабельного продавца, - объяснил Хаминский.

С его слов, преступники провоцируют россиян пользоваться такими фальшивыми кодами. Например, злоумышленники устраивают лотереи, распродажи по подозрительно низким ценам, привлекая внимание якобы государственными программами поддержки различных категорий граждан РФ и другими мошенническими схемами.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что ветеринар рассказал, каких собак не сделать сторожевыми.