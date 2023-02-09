До – 9 градусов ожидается в Иркутске 9 февраля, в четверг Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 февраля 2023 горожан ничем не удивит. На это рабочей неделе погода стабильно держится примерно в одних рамках. Вот и в четверг днем без осадков и -7…-9 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 9 февраля 2023

- Погода в Иркутске 9 февраля 2023 ожидается с переменной облачностью, - говорят метеорологи. – Осадков не будет. В городе дует переменный ветер со скоростью 1-6 м/с. Днем -7…-9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 722 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 9 февраля будет также с переменной облачностью. Местами в районах выпадет небольшой снег. Ветер в Приангарье дует со скоростью 4-9 м/с. Днем в регионе -6…-11. Если небо закроют облака, похолодает до -16…-21. Холодно на севере Катангского района, там -27…-32.