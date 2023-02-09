Выдавал кредиты под 720% годовых: житель Братска незаконно заработал 7.9 млн рублей

Мужчина не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Фото: Даниил ОПАРИН

В Приангарье будут судить «банкира» незаконно заработавшего 7.9 миллиона рублей. Обогатился мужчина на процентах, которые получал с выданных им кредитов. При этом выдавать займы житель Братска не имел права, так как не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах прокуратуры региона и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прокуратура Братска уже направила уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконное предпринимательство», в суд, - рассказали в ведомствах. – Обвиняемым по делу является 39-летний братчанин.

Как выяснили следователи МУ МВД России «Братское», мужчина выдал 12 кредитов на суммы от 50 до полумиллиона рублей.

- Выдавал займы сибиряк под залог недвижимости с оплатой за пользование денежными средствами от 30 % до 60 % ежемесячно (соответственно 360% и 720% годовых), - говорят в прокуратуре Иркутской области.

«Работал» по этой схеме подозреваемый с 2016 по 2022 годы. Прекратили его «бизнес» полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08