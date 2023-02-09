Тысячный иск против «серого» майнера подали в суд в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье энергетики подали тысячный по счету иск против «серого» майнера. Подробности дела не раскрываются, однако специалисты отмечают, что чаще всего причиной судебных разбирательств становится аномально высокий расход электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта»

Так, в поселке Новая Разводная частный дом, где располагалась майнинговая ферма, на протяжении года в среднем в месяц потреблял электроэнергии больше, чем суммарно 15 подобных жилых участков. Однако в суде владелец «асиков» попытался объяснить это бытовыми нуждами, в том числе просушкой подвала тепловыми пушками. Однако довод признали неубедительным. Как итог: «серый» добытчик криптовалюты выплатит компенсацию на сумму более 2 миллионов рублей.

К слову, из 1000 поданных исков принято уже 600 положительных решений. По ним майнеры задолжали энергетикам более 260 миллионов рублей.

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