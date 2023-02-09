Вакансия стоматолога-ортопеда с зарплатой в 400 тысяч рублей открыта в Братске Фото: Иван МАКЕЕВ

9 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают стоматологи. В 2022 году было открыто 29,1 тысяча вакансий для врачей этого профиля. Чаще всего они требовались в Москве и Санкт-Петербурге. Такие данные приводит онлайн-сервис по поиску работы hh.ru.

- Иркутская область на 21 месте среди 86 регионов России по уровню спроса на стоматологов (1%), - отмечают сотрудники сервиса. - За год спрос на врачей со специализацией стоматолога в Приангарье вырос почти на 14%, что в два раза выше, чем в целом по стране.

Самую высокую зарплату по региону стоматологу-ортопеду предлагают в Братске - от 400 000 рублей на руки в месяц. Вакансия еще открыта. Среди требований работодатель отметил умение грамотно проводить консультации, а также целеустремленность, ответственность, желание работать в команде.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о том, где в Сибири больше всего платят медикам. Это не города-миллионники Красноярск или Новосибирск, а Иркутская область. По данным hh.ru, в декабре 2022 года врачам и фармацевтам в нашем регионе в среднем предлагали 60,9 тысячи рублей.

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