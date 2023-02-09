В Иркутске на улице Шахтерской спасли 26 человек из загоревшейся многоэтажки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью спасатели тушили многоэтажку на улице Шахтерской в Иркутске. Звонок от жильцов дома поступил в экстренные службы в 03:05. Опасность состояла в том, что большинство людей в это время спали и не подозревали о происходящем. Тем временем, дым уже проникал в квартиры. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На первом этаже у входа горел ящик, наполненный опилками, предназначенный для обогрева труб, - рассказали в ведомстве. - Путь эвакуации был отрезан. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств были спасены 26 человек, из них 5 детей.

Сотрудники МЧС обходили квартиры и будили жильцов, после чего выводили на свежий воздух. Параллельно происходило тушение пожара. В течение пяти минут открытое пламя было потушено. К счастью, никто не пострадал.

Как рассказали иркутяне, деревянный ящик загорается не в первый раз. По предварительной информации, в этот раз он мог воспламениться из-за поджога или неосторожного обращения с огнем.

Напомним, из-за несчастного случая 8 февраля в Усолье-Сибирском погиб 13-летний мальчик. Подросток принимал ванну, держа в руках, подключенный к зарядке смартфон. Подростка ударило током, спасти его не удалось.