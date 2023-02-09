Еще 127 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным статистики, с начала пандемии в Приангарье официально подтверждено 360 919 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще 127 человек заболели накануне. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8877 (0) летальных случаев из-за инфекции, 953 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в ведомстве.

При этом выздоровели 355 844 зараженных жителя региона.

Напомним, чтобы снизить риски заражения специалисты настоятельно рекомендуют надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук и прививаться.

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