13-летнюю девочку с сильной деформацией позвоночника прооперировали в Иркутске. Фото: пресс-служба Иркутской областной детской больницы

Американская «система координат» теперь навсегда останется в теле 13-летней школьницы из Приангарья. Девочка-подросток страдала из-за сильной деформации позвоночника. Чтобы исправить ее осанку, врачи-нейрохирурги Иркутской областной детской больницы Сергей Ларионов и Виталий Потапов укрепили позвоночник металлической конструкцией длиной 40 сантиметров. О юной пациентке рассказали в пресс-службе медучреждения.

Операция продолжалась больше трех часов. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, началось длительное восстановление. В ближайшие дни она сможет только стоять и лежать. Запрещено даже сидеть.

Стоит отметить, что ранее ради подобного хирургического вмешательства детей приходилось отправлять в институт Турнера в Санкт-Петербурге. Сегодня иркутские хирурги осваивают высокотехнологичные операции, чтобы быть готовыми помогать детям с 3-4 степенью сколиоза.

Напомним, ранее «КП» рассказывала. что из-за несчастного случая 8 февраля в Усолье-Сибирском погиб 13-летний мальчик. Подросток принимал ванну, держа в руках, подключенный к зарядке смартфон. Подростка ударило током, спасти его не удалось.