МЧС: Ольхонская переправа на озере Байкал еще не открыта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Внимание, жители и гости Приангарья! В ГУ МЧС России по Иркутской области предупреждают об опасности выезда на лед Байкала. В настоящее время попасть на остров Ольхон можно лишь на судне с воздушной подушкой.

- К сожалению, в этом году ледовая обстановка осложнилась появлением становых трещин, имеющих динамический характер, что затруднило работы по оборудованию ледовой трассы, связывающей остров Ольхон с материком, и сдвинуло дату ее ввода в эксплуатацию на более поздний срок, - отмечают в ведомстве.

Спасатели убедительно просят гидов, туристов и отдыхающих учитывать то, что лед остается хрупким и не выезжать на лед на машинах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо воспользоваться единым номером вызова экстренных служб – 112.

О том, когда будет открыта ледовая дорога на Ольхон, сказать не могут даже в МЧС. Сейчас специалисты ищут пути обхода через все трещины и проломы.

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