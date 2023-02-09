В Иркутской области завели дело в отношении первого заммэра Слюдянского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области заведены уголовные дела в отношении первого заместителя мэра Слюдянского района и руководителей строительной организации. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

-Заммэра Слюдянского района подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Руководители строительной организации же подозреваются в мошенничестве, - говорят в ведомстве.

По данным следствия, в 2019 году администрация района и эта строительная организация заключили муниципальный контракт на строительство школы в Слюдянке. Завершить работы должны были в декабре 2022 года, стоимость контракта - 980 миллионов рублей.

Руководитель подрядной организации организовал изготовление актов приемки выполненных работ, содержащие фиктивные сведения о выполнении работ и поставке материалов при строительстве объекта. Он сам подписал акты приемки и предоставил заказчику.

В свою очередь первый заммэра Слюдянского района принял у подрядчика работы, которые по факту выполнены не были. Он подписал все необходимые документы, на основании которых подрядчик получил оплату около 53 миллионов рублей.

Позднее чиновник потребовал от другой подрядной организации (тоже занималась капремонтом школ в районе) 1,5 миллиона рублей. Эта взятка предназначалась за беспрепятственный приём выполненных работ по контрактам. В дальнейшем он лично получил часть взятки в размере 250 тысяч рублей.

Теперь чиновник находится под стражей, а руководитель строительной организации под домашним арестом.