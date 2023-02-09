10 февраля в Иркутской области проведут профилактическое мероприятие "Встречная полоса". Фото: госавтоинспекция Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области 10 и 13 февраля проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Выезд на встречную полосу может оказаться смертельным. С начала 2023 года на «встречке» зарегистрировано 25 ДТП, в которых 9 человек погибли и свыше 40 получили травмы, - рассказали в ведомстве.

Например, вчера днем в деревне Грановщина на улице Загоскина произошло столкновение Mazda Atenza и Toyota Ipsum. По предварительным данным, водитель Mazda не справилась с управлением авто, совершила выезд на полосу встречного движения, где и столкнулась с Toyota.

Как итог, оба водителя и 49-летняя пассажирка минивэна получили различные травмы и были госпитализированы.

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