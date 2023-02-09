Депутаты ЗС находятся в рабочей поездке в Куйтунском районе.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в Куйтунском районе. Этой территории они уделяют особое внимание, так как здесь сложилась сложная экономическая ситуация.

- Есть проблемные вопросы, которые необходимо решать. Несмотря на это, жители не должны чувствовать ухудшений. Все должно функционировать в штатном режиме, а планы осуществляться, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Депутаты обсудили во время поездки с местными властями планы по социально-экономическому развитию района. Так, планируется провести капитальный ремонт Уянской школы, детского сада «Тополек» в Куйтуне, а также Карымского социально-культурного центра. На эти работы предусмотрены средства в областном бюджете.

Кроме этого, средства в территорию поступят по проектам «Благоустройство сельских территорий», «Здоровое будущее».

Депутаты обсудили и многие другие вопросы, касающиеся всех сфер, например, поддержки аграриев, привлечения кадров. Некоторые из них парламентарии возьмут в работу. Кстати, до 1 апреля аграрии получат более миллиарда рублей господдержки, в том числе средства поступят и в Куйтунский район. При этом депутаты областного парламента обратили внимание на то, что деньги в территории необходимо направлять как можно раньше.