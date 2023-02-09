Бизнес Иркутской области выступил против инициативы сделать Родительский день нерабочим Фото: Василий Вахрин

В Иркутской области бизнес не поддерживает инициативу сделать Родительский день нерабочим. Соответствующее заключение бизнес-омбудсмена Иркутской области на проект закона размещено в "Электронном парламенте".

-Для работодателей региона это повлечет дополнительные расходы, связанные с оплатой труда в двойном размере, необходимостью изменения производственного процесса, - говорится в заключении.

Что касается работников агропромышленного комплекса, то дополнительный выходной вовсе может помешать ходу посевной компании. Также омбудсмен обратил внимание, что этот выходной может привести к противоречиям и спорам в обществе.

В частности, он поставит в неравное положение православных и исповедующих другие религии, говорится в заключении.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области могут появиться рестораны сети "Вкусно - и точка".

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1450133/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop