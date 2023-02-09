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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:13

Бизнес Иркутской области выступил против инициативы сделать Родительский день нерабочим

Это может повлечь дополнительные расходы
Елена СИНИЦА
Бизнес Иркутской области выступил против инициативы сделать Родительский день нерабочим

Бизнес Иркутской области выступил против инициативы сделать Родительский день нерабочим

Фото: Василий Вахрин

В Иркутской области бизнес не поддерживает инициативу сделать Родительский день нерабочим. Соответствующее заключение бизнес-омбудсмена Иркутской области на проект закона размещено в "Электронном парламенте".

-Для работодателей региона это повлечет дополнительные расходы, связанные с оплатой труда в двойном размере, необходимостью изменения производственного процесса, - говорится в заключении.

Что касается работников агропромышленного комплекса, то дополнительный выходной вовсе может помешать ходу посевной компании. Также омбудсмен обратил внимание, что этот выходной может привести к противоречиям и спорам в обществе.

В частности, он поставит в неравное положение православных и исповедующих другие религии, говорится в заключении.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области могут появиться рестораны сети "Вкусно - и точка".

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1450133/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop