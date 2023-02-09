Новый детский сад в Иркутске готовится к открытию

Здание нового детского сада в Ново-Ленино оснащают оборудованием и мебелью. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Строительство нового детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска завершено. Учреждение готовится к открытию: помещения оснащают необходимым оборудованием и мебелью. Уже в этом году сюда придут первые воспитанники.

Детский сад двухэтажный, рассчитан на 220 человек. Есть место для 11 групп, спортивный и актовый залы, бассейн, медпункт, пищеблок, прачечная. На улице - детские площадки для прогулок, тротуары и удобные проезды. Строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Демография» в рамках муниципальной программы «Образование».

– Ленинский округ – хороший пример комплексного развития. Это один из перспективных и быстро развивающихся районов. Сегодня здесь активно строятся многоквартирные дома, в том числе возводим две блок-секции для переселения из ветхого и аварийного жилья. Число новоселов увеличивается, и в связи с этим уделяем особое внимание школам и детским садам, создаем на территории необходимую социальную инфраструктуру, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Хочу особо подчеркнуть, строительство объектов образования будет вестись, несмотря ни на какие обстоятельства: будь то непростые экономический условия, вопросы с подрядчиками или другие причины, когда возведению учреждений откровенно препятствуют. Сегодня городу остро необходимы новые школы и детские сады. И для нас, в первую очередь, важно выполнить свои обязательства перед иркутянами. Все заявленные объекты будут построены.

В этом же году должны быть закончены новые учебные блоки школ №№ 53, 57 и 75. Продолжается строительство школы на улице Багратиона, готовится начало стройки детского сада в районе Нижней Лисихи, ещё сразу по нескольким дошкольным и общеобразовательным учреждениям разрабатывается проектно-сметная документация.