При создании туристического кластера "Иркутск-Тальцы" особое внимание уделят экологии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", местные власти совместно с генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Денисом Секачевым обсудили вопросы мастер-планирования территории туристического кластера «Иркутск-Тальцы.

- Кластер «Иркутск-Тальцы» - один из приоритетных инвестиционных проектов для развития туристической инфраструктуры Иркутской области. При его создании особое внимание уделят экологической безопасности, - говорят власти.

За счет реализации этого проекта планируется повысить инвестиционную привлекательность региона.

На туристской территории «Тальцы» появится круглогодичный курорт, набережная с общественными пространствами для проведения культурных и развлекательных мероприятий.

В частности, здесь организуют контактный зоопарк, экотропы и велодорожки. Особенностью туристской территории станет яхтенная марина полного цикла.

Ранее сообщалось, что бизнес Иркутской области выступил против инициативы сделать Родительский день нерабочим.

– Кластер «Иркутск-Тальцы» является одним из приоритетных инвестиционных проектов для развития туристической инфраструктуры Иркутской области.