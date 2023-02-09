В Иркутске завершилось строительство детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске завершилось строительство детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Сейчас помещения оснащают необходимым оборудованием и мебелью. Детский сад откроет свои двери уже в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Это двухэтажное здание. Детский сад рассчитан на 220 мест, здесь размещены 11 групп, спортзал, актовый зал, пищеблок, прачечная, медпункт и бассейн, - говорят в администрации.

Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что сегодня городу остро необходимы новые школы и детские сады. Он добавил, что все объекты, которые ранее были заявлены властями, будут достроены.

В частности, в 2023 году достроят отдельные учебные блоки школ №№ 53, 57 и 75. Продолжается строительство школы на улице Багратиона на 1275 мест.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что при создании туристического кластера "Иркутск-Тальцы" особое внимание уделят экологии.