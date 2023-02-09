Донор со стажем в 40 лет рассказала, как спасала чужие жизни Фото: Иван Макеев

Вот уже 40-лет Юлия Тупикова из Забайкалья является донором. Своей кровью она спасает чужие жизни. Она уже даже имеет статус почетного донора. Об этом сообщает РТК "Забайкалье"

-В 1967 году сбила машина мою маму, и я ей сдала первый раз. Потом врачи сказали: «Вы такая молодая, здоровая, у нас крови не хватает». Я говорю: «Ну, ладно, я буду сдавать». И через каждые 2,5 месяца приходила и сдавала. У нас там пункт переливания крови, - поделилась Юлия Тупикова.

Она рассказала, что эта ситуация поменяла ее жизнь на 180 градусов. После нескольких лет частой сдачи крови она успела подружиться и с медсестрами, и с врачами. Медики знали, что она соблюдает строгую диету, и могли приехать даже ночью, когда кровь была экстренно необходима.

Сейчас Юлия Тупикова уже не является донором, так как не может сдавать кровь в силу здоровья и почтенного возраста.