В 2024 году Листвянка получит субсидию на строительство объектов водоснабжение Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", Листвянке планируется строительство объектов водоснабжения. Кроме этого, планируется реконструировать еще и существующие объекты.

-Администрация Листвянского муниципального образования подала заявку на получение субсидии. В 2024 году она будет предоставлена из областного бюджета. Размер субсидии составит 4,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации, - сказали власти.

Также сообщается, что в 2022 году муниципалитет уже получил субсидию для разработки проектной документации для реконструкции комплекса канализационных очистных сооружений поселка.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске завершилось строительство детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Дошкольное учреждение начнет работать в 2023 году. Сейчас же завозят все необходимое оборудование и мебель.