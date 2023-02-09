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НовостиПолитика9 февраля 2023 14:24

В 2024 году Листвянка получит субсидию на строительство объектов водоснабжение

Планируется и реконструкция существующих объектов
Елена СИНИЦА
В 2024 году Листвянка получит субсидию на строительство объектов водоснабжение

В 2024 году Листвянка получит субсидию на строительство объектов водоснабжение

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", Листвянке планируется строительство объектов водоснабжения. Кроме этого, планируется реконструировать еще и существующие объекты.

-Администрация Листвянского муниципального образования подала заявку на получение субсидии. В 2024 году она будет предоставлена из областного бюджета. Размер субсидии составит 4,8 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации, - сказали власти.

Также сообщается, что в 2022 году муниципалитет уже получил субсидию для разработки проектной документации для реконструкции комплекса канализационных очистных сооружений поселка.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске завершилось строительство детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Дошкольное учреждение начнет работать в 2023 году. Сейчас же завозят все необходимое оборудование и мебель.