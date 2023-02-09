Читинцы рассказали, что вспоминают о Леониде Гайдае и его фильмах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» - найдется ли тот, кто не смотрел эти фильмы? В 2023 году их создателю, режиссеру Леониду Гайдаю, исполнилось бы 100 лет. РТК "Забайкалье" узнал, что о нем вспоминают читинцы.

-Были, допустим, такие дефекты там – утеря одной части, например, или повреждение. И можно было нам заказать эти фильмы, восстановить их, ну то есть как бы придать им годность и пустить обратно в прокат. Такой шанс был. (То есть вот именно гайдаевские они некоторые допечатанные? – вопрос корреспондента) Допечатывались по нескольку раз, потому что пользовались широким спросом. Поначалу ведь никто не ожидал большого успеха. И критические замечания были в адрес. Не все сразу определили, что такой будет успех. И потом приходилось допечатывать, - делится и.о. директора Забайкальской государственной кинокомпании Николай Привалов.

Теперь же подлинные версии кино хранятся вот в таком виде – в специальных частевых коробках рядом с другими шедеврами классики и редкими документальными лентами.