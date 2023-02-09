Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 15:08

Читинцы рассказали, что вспоминают о Леониде Гайдае и его фильмах

В этом году режиссеру исполнилось бы 100 лет
Елена СИНИЦА
Читинцы рассказали, что вспоминают о Леониде Гайдае и его фильмах

Читинцы рассказали, что вспоминают о Леониде Гайдае и его фильмах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» - найдется ли тот, кто не смотрел эти фильмы? В 2023 году их создателю, режиссеру Леониду Гайдаю, исполнилось бы 100 лет. РТК "Забайкалье" узнал, что о нем вспоминают читинцы.

-Были, допустим, такие дефекты там – утеря одной части, например, или повреждение. И можно было нам заказать эти фильмы, восстановить их, ну то есть как бы придать им годность и пустить обратно в прокат. Такой шанс был. (То есть вот именно гайдаевские они некоторые допечатанные? – вопрос корреспондента) Допечатывались по нескольку раз, потому что пользовались широким спросом. Поначалу ведь никто не ожидал большого успеха. И критические замечания были в адрес. Не все сразу определили, что такой будет успех. И потом приходилось допечатывать, - делится и.о. директора Забайкальской государственной кинокомпании Николай Привалов.

Теперь же подлинные версии кино хранятся вот в таком виде – в специальных частевых коробках рядом с другими шедеврами классики и редкими документальными лентами.