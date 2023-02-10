Пожар произошел в деревянном доме на улице Партизанской в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С самого утра спасатели работают на тушении пожара на улице Партизанской. Звонок от очевидцев поступил в экстренные службы в 7:08. Пламя охватило деревянный дом, который находится напротив торгового центра «Карамель». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения одноэтажное строение горело изнутри, из окон шел дым, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время открытый огонь ликвидирован на площади 45 квадратных метров.

К счастью, во время случившегося никто не пострадал. По словам соседей, в этом доме никто не живет. Причина пожара пока не установлена.

Внимание, автомобилисты Иркутска! Инспекторы ГИБДД временно перекрыли движение по улице Партизанской для проведения аварийный работ. Учитывайте это при выборе маршрута.

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