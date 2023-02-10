Парня осудили за пропаганду терроризма и распространение детского порно в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый Восточный окружной военный суд озвучил приговор 18-летнему парню из Иркутска, которого признали виновным в пропаганде терроризма и распространении порнографии с несовершеннолетними. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Суд установил, в 2020 году подсудимый, будучи подростком, в мессенджере Телеграм распространил материалы, пропагандирующие терроризм, путем размещения видео с изображением символики запрещенных террористических организаций, - рассказали в ведомстве.

Таким же способом уже в 2021 году молодой иркутянин опубликовал порнографические фотографии и видео, на которых были запечатлены девушки, не достигшие 18-ти лет.

Преступления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, расследованы следователями СК.

Суд назначил парню два года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также его обязали выплатить 40 тысяч рублей штрафа. Кроме того, в течение трех лет осужденный не сможет заниматься деятельностью, которая предполагает публикацию материалов в СМИ, в том числе через Интернет.

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