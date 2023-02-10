Новое оборудование для реабилитации после инсульта поступило в больницу Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новое оборудование для реабилитации пациентов после инсульта появилось в Иркутской областной клинической больнице. Оба аппарата произведены в России. Один из них предназначен для лежачих пациентов, он имитирует движения человек при ходьбе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- Механизм способствует восстановлению привычных навыков и улучшению кровообращения, предотвращая образование тромбов, - отмечают в ведомстве. - Благодаря биологической обратной связи медработники получают информацию о состоянии физиологических процессов пациента и видят динамику. В оборудование встроены индивидуальные программы тренировок с мотивационными играми.

Еще один современный аппарат - медицинский тренажер для разработки коленного и тазобедренного суставов. Его медики используют для раннего восстановления безболезненной подвижности суставов у травмированных пациентов.

Напомним, 13-летнего школьника нашли без сознания в полной воды ванной в Усолье-Сибирском. Смерть мальчика наступила из-за удара током. Оказалось, что школьник мылся, держа в руках смартфон, подключенный к зарядному устройству. СК завел уголовное дело.