Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился еще у 165 жителей Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Данными статистики по заболевшим новой коронавирусной инфекцией традиционно поделились в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. По информации на 10 февраля, в регионе сначала пандемии официально подтверждено 361 084 случаев заражения.

- Диагноз COVID-19 в минувшие 24 часа подтвердился еще у 165 жителей Приангарья, - рассказали в ведомстве.

За все время справились с коварной инфекцией 355 899 человек. К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Накануне коронавирус забрал жизнь одного пациента. Еще один сибиряк скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

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