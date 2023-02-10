Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился еще у 165 жителей Иркутской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Данными статистики по заболевшим новой коронавирусной инфекцией традиционно поделились в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. По информации на 10 февраля, в регионе сначала пандемии официально подтверждено 361 084 случаев заражения.
- Диагноз COVID-19 в минувшие 24 часа подтвердился еще у 165 жителей Приангарья, - рассказали в ведомстве.
За все время справились с коварной инфекцией 355 899 человек. К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Накануне коронавирус забрал жизнь одного пациента. Еще один сибиряк скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний.
Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.
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