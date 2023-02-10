Житель Тулуна устроился начальником отдела «РЖД» с поддельным дипломом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тулуне транспортные полицейские собрали достаточное количество доказательств вины

начальника отдела предприятия ОАО «РЖД». Мужчина предоставил работодателю поддельные документы об образовании. Суд признал его виновным в двух эпизодах преступления. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- Судом установлено, что подсудимый приобрел поддельный диплом о высшем техническом образовании для занятия вышестоящей должности, а также для получения дополнительного образования о повышении квалификации. Вину в совершении преступлений он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, - рассказали в ведомстве.

Мужчине назначили 5 месяцев ограничения свободы.

Напомним, утром 10 февраля стало известно о задержании грабителя, которого жители Братска прозвали «маньяком». В соцсетях распространялась информация о том, что неизвестный мужчина якобы выслеживает своих жертв на улице и оглушает молотком. Подозреваемым оказался 41-летний безработный ранее судимый братчанин, который напал на прохожую ради ее сумки.