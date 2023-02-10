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НовостиОбщество10 февраля 2023 4:42

Депутат Госдумы раскритиковал фильм «Чебурашка» за то, что дядю Гену называют мамой

Дмитрий Певцов завил, что это «плохое кино»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Депутат Госдумы раскритиковал фильм «Чебурашка» за то, что дядю Гену называют мамой. Фото: кадр из фильма

Депутат Госдумы раскритиковал фильм «Чебурашка» за то, что дядю Гену называют мамой. Фото: кадр из фильма

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов раскритиковал собирающий миллиарды рублей в прокате фильм «Чебурашка». По его словам, среди персонажей нет ни одного положительного героя. Более того, сюжет показывает нелицеприятную внутрисемейную историю, а то, что главный герой называет дядю Гену мамой, - «маленький сигнальчик». Об этом рассказывает WEACOM.RU.

- Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям, - заявил Певцов. - И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные.

Напомним, 1 января 2023 года в России вышел фильм «Чебурашка» по мотивам книги писателя Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Режиссером кинокартины выступил Дмитрий Дьяченко. Уже к 10 января «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом, собрав в прокате более 3 млрд рублей. Спустя пять дней сборы превысили 4 млрд рублей.