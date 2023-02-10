Депутат Госдумы раскритиковал фильм «Чебурашка» за то, что дядю Гену называют мамой. Фото: кадр из фильма

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов раскритиковал собирающий миллиарды рублей в прокате фильм «Чебурашка». По его словам, среди персонажей нет ни одного положительного героя. Более того, сюжет показывает нелицеприятную внутрисемейную историю, а то, что главный герой называет дядю Гену мамой, - «маленький сигнальчик». Об этом рассказывает WEACOM.RU.

- Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям, - заявил Певцов. - И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные.

Напомним, 1 января 2023 года в России вышел фильм «Чебурашка» по мотивам книги писателя Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Режиссером кинокартины выступил Дмитрий Дьяченко. Уже к 10 января «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом, собрав в прокате более 3 млрд рублей. Спустя пять дней сборы превысили 4 млрд рублей.