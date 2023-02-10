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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 5:07

Водитель «Тойота Марк 2» погиб, выехав на встречку на Братской ГЭС

Его пассажир и женщина-водитель «Тойота Премио» госпитализированы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Водитель «Тойота Марк 2» погиб, выехав на встречку на Братской ГЭС

Водитель «Тойота Марк 2» погиб, выехав на встречку на Братской ГЭС

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две иномарки столкнулись на Братской ГЭС в Правобережном районе города. По предварительной информации, 33-летний водитель «Тойота Марк 2» выехал на встречку, где в него врезался в автомобиль «Тойота Премио». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, который пошел на опасный маневр, погиб до приезда скорой, - рассказали в ведомстве. – Его 29-летняя пассажирка, а также 33-летняя женщина-водитель «Тойота Премио» госпитализированы в больницу с различными травмами.

Инспекторы ГИБДД по факту случившегося проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагической аварии.

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