Водитель «Тойота Марк 2» погиб, выехав на встречку на Братской ГЭС Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две иномарки столкнулись на Братской ГЭС в Правобережном районе города. По предварительной информации, 33-летний водитель «Тойота Марк 2» выехал на встречку, где в него врезался в автомобиль «Тойота Премио». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, который пошел на опасный маневр, погиб до приезда скорой, - рассказали в ведомстве. – Его 29-летняя пассажирка, а также 33-летняя женщина-водитель «Тойота Премио» госпитализированы в больницу с различными травмами.

Инспекторы ГИБДД по факту случившегося проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагической аварии.

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