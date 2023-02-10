Первой собаке-спасателю в Иркутской области исполнилось 7 лет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«Нашей собаке-спасателю Ирэль сегодня исполняется 7 лет!» - поделились радостным событием в иркутском МЧС. Стоит отметить, что кинологическая служба – это самое «молодое» подразделение из существующих, а Ирэль – первый четвероногий спасатель в Приангарье.

- На службе она с самого детства, и уже не одна жизнь заблудившихся в лесу людей на счету этого чуткого носика! – делятся в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ирэль успешно проходит аттестации, отлично сдает экзамены и четко выполняет сложнейшие задачи под руководством кинолога Ивана Харченко. На день рождения собака-спасатель получила в подарок красивую и теплую попону.

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