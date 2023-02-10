Экс-сотрудницу банка осудили за использование кредитных карт клиентов в Усолье-Сибирском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области к трем годам лишения свободы условно приговорили бывшую сотрудницу банка, которая пользовалась кредитными картами клиентов для решения своих проблем – оплаты долгов перед микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

27-летняя девушка уже пару лет работала в банке, когда у нее возникли проблемы с финансами. В 2020-2021 голах у нее образовался долг перед кредиторами из микрофинансовых фирм. «Занять» денег она решила у клиентов своего банка.

- В октябре 2020 года к ней обратился мужчина, который решил оформить потребительский кредит для погашения кредитной карты, - говорят в суде. - После проведения необходимых действий клиент попросил закрыть кредитный счет и аннулировать кредитную карту. Эта процедура не входила в круг ее обязанностей, но у нее возник умысел на хищение денежных средств с карты клиента, поэтому она согласилась сделать сама.

На следующий день она позвонила сибиряку, сообщила, что все сделано. Сама же, просто удалив сведения о карте из личного кабинета мужчины и отключив функцию смс-информирования, начала пользоваться «пластиком».

- Похищенными средствами она частично оплатила свою задолженность в микрокредитных организациях, а затем ежемесячно небольшими суммами вносила деньги на карту, затем вновь их снимала, так как денег не хватало, - отметили в зале судебных заседаний.

Подсудимая старалась все возвращать вовремя, но однажды не внесла нужную сумму и служба безопасности банка карту заблокировала. Тогда сотрудница банка ершила воспользоваться картой еще одного клиента. Но не успела. Служба безопасности сразу же заблокировала «пластик», как только она ее себе присвоила.

Свою вину девушка признала полностью, уволилась с работы, помогала следствию. Позже вернула ущерб, который нанесла банку - 88 тысяч 600 рублей.

- Все смягчающие обстоятельства были учтены при вынесении приговора, - отметили в суде.

Усольчанке дали три года условно с испытательным сроком в два года.

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