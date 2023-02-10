Дополнительные поезда пустят из Иркутска в Северобайкальск и обратно в честь 23 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные поезда свяжут Иркутск и Северобайкальск в канун Дня защитника Отечества. Составы с 12 вагонами выйдут в рейсы 22 и 24 февраля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Поезд №505/506 Иркутск – Северобайкальск отправится в 23.06 22 февраля, - говорят в ВСЖД. – К месту назначения состав прибудет в девять утра 24 числа.

Встречный поезд №506/505 Северобайкальск – Иркутск выйдет из Северобайкальска 22 числа в 19.40. В столицу Приангарья он должен прибыть к 6.10 утра 24 февраля по местному времени.

Напомним, накануне следователи ВС ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что в Тулуне мужчина для того, чтобы занять на железной дороге вышестоящую должность, предоставил поддельные документы. В суде ему назначили ограничение на пять месяцев.

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