В Иркутске пациентов больницы №15 перераспределят на время строительства нового здания Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", на время строительства нового здания городской поликлиники №15 ее пациентов перераспределят по другим медучреждениям.

- Совместно с администрацией города Иркутска прорабатывается вопрос организации прямого транспортного сообщения для жителей, решивших прикрепиться к поликлиникам Иркутской городской клинической больницы № 9. Вопросы трудоустройства сотрудников будем решать с каждым в индивидуальном порядке, - говорят власти.

Уточняется, что рабочие места в любом случае будут сохранены.

Что касается детей, то их направят в детские поликлиники № 1 и № 3, детские поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 и Иркутской районной больницы.

Говоря о действующем здании больницы №15, власти отмечают, что сейчас здесь проводить приемы пациентов невозможно, так как износ здания достигает 80%.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 37 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие событийного туризма.