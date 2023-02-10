В Иркутске участники "Лыжни России" смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", участники и гости «Лыжни России» в Иркутске смогут узнать свой ВИЧ-статус. В поселке Молодежный Иркутского района будет работать специальный мобильный пункт. Он будет открыт с 09:00 до 15:00.

-Все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и в течение 15 минут узнать результат, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Кроме этого, во время спортивного мероприятия будут дежурить реанимационная бригада Иркутского областного центра медицины катастроф и врачебно-фельдшерская бригада Иркутской станции скорой медицинской помощи.

Напомним, что Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" будет проходить 11 февраля на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета. Центральный старт гонки будет дан в 12:00 часов. Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 километров – для юношей и девушек до 18 лет, 10 километров – для мужчин и женщин.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 37 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие событийного туризма.