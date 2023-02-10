80 семей переехали в новые квартиры микрорайона «Любовь и голуби» в Черемхово

В Черемхово 80 семей переехали из аварийных домов в новые квартиры.

В Черемхово радостное событие. 80 семей переехали из аварийного жилья в новое. Дом построили на ул. Орджоникидзе специально для переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

С этим событием жителей поздравил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, а также депутат от территории Виктор Побойкин. Депутаты ранее посещали стройплощадку, обсуждали сроки сдачи объекта в эксплуатацию с подрядчиком.

Новоселы въехали в квартиры с чистовой отделкой, там установлены электроплиты, есть вся сантехника.

Интересно, что дом находится в микрорайоне «Любовь и голуби». Он назван так в честь фильма, сценарий к которому написал Почетный житель Черемхово Владимир Гуркин.

- Словно в кино исполнились мечты счастливых новоселов. Ведь не так давно тут был обычный пустырь. Еще недавно мы вместе с губернатором и мэром смотрели как идут работы. А сегодня черемховцы заселяются в первый многоэтажный дом в городе, - обратился к жителям председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.