Очередная партия гуманитарной помощи отправилась на Донбасс из Иркутска

Партию гуманитарной помощи отправили из Иркутска на Донбасс. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Несколько машин с гуманитарной помощью для военнослужащих и жителей Донецкой и Луганской народных республик отправились из Иркутска. Они доставят в зону спецоперации продукты длительного хранения, питьевую воду, сладости, средства личной гигиены, медикаменты, а также технические средства, в том числе бензогенераторы и бытовые печи. Кроме того, в распоряжение российской армии поступят три автомобиля.

– Земляки собрали для наших бойцов то, что им сегодня необходимо, то, что они просили. Этот груз придет на Донбасс накануне Дня защитника Отечества. Мотострелковому полку «Иркут», в котором служат ребята, передаем два грузовика ГАЗ-66. Один из них принадлежал моей семье с конца 1990-х годов, другой – руководителю одного из наших муниципальных предприятий. Машины прошли комплексную техническую подготовку и модернизацию в «Иркутскгортрансе». Кроме того, на передовую направим автомобиль УАЗ – он предоставлен частным лицом из поселка Залари. В нем – посылки, собранные жителями Заларинского района и Усть-Илимска, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

На сборах груза побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Должностные лица правительства Иркутской области находятся в постоянном контакте с ребятами, которые сейчас выполняют свой воинский долг. Ведется активная работа, в том числе совместно с министерством обороны, чтобы обеспечить их всеми видами гуманитарной, технической и технологической помощи, – отметил глава региона. – Хочу выразить благодарность всем, кто сегодня пожертвовал личное имущество, вещи. Как в большой семье, в Иркутской области никого не оставляют без внимания: когда близким нужна поддержка, родные люди отдают все, что могут, чтобы помочь.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов и мирного населения Донбасса, Херсонской области и Запорожья продолжается. Пункты, открытые мэрией, работают в ресурсном центре МКУ «Город» (ул. Франк-Каменецкого, д. 22, тел.: 43-47-36) и в помещении Центрального рынка (ул. Чехова, д. 22, павильон № 22, тел.: 8-950-102-43-50).