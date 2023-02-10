Дума и мэрия Иркутска передали в областную собственность участок для строительства детской больницы

Строительство корпуса областной детской больницы должно начаться в 2024 году. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На внеочередном заседании Думы Иркутска депутаты приняли решение передать земельный участок, на котором планируется строительство областной детской клинической больницы из муниципальной собственности в государственную областную. Это решение позволит уже в ближайшее время объявить конкурс на проектирование объекта, чтобы к концу года подать документы для участия в федеральной адресной программе.

О том, что планируется построить, рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Это будет 7-этажное здание в центре Иркутска. Рядом планируется парковая зона с водоемом, детскими площадками, зелеными насаждениями и скульптурами Даши Намдакова.

– Сегодняшнее решение о передаче земельного участка под больницу дало старт реализации глобального проекта, который, наверное, не был бы достигнут без Юрия Козлова и его авторитета, как хирурга, – прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. - Плюсов у объекта множество: парковая зона, реабилитационный и научный центры и многое другое. Это будет уникальный объект здравоохранения. С ним у детей всей области будет возможность получать квалифицированное современное медицинское обслуживание.

Появление этого современного объекта здравоохранения, подчеркнули депутаты, стало возможным благодаря настойчивой слаженной командной работе с федеральными структурами главного врача областной детской больницы Юрия Козлова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, мэра города Руслана Болотова.

– Благодаря усилиям и тесному сотрудничеству руководителей всех уровней власти проект строительства современной детской больницы в Иркутске приобретает реальные очертания, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Мы готовы участвовать в каждом этапе создания уникального учреждения. Несмотря на сложный период нашей истории, делаем всё, чтобы реализовать задуманное. Следуем принципам Президента страны: мы не должны кого-то догонять, мы должны всех опережать. Такой объект станет флагманом детской медицины в России.