Рассказываем, где ожидается ограничение электричества в Иркутске 11 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Об ограничении электричества в Иркутске 11 февраля предупредили жителей в компании, отвечающей за энергосбыт. Кому-то из жителей повезло и света не будет ночью, кому-то "фортануло" чуть меньше и ограничений стоит ждать в течение дня. Все работы будут проводить 11, 12 и 13 февраля. Причины самые разные: от регулировки напряжения до обрезки деревьев и замены приборов учета.

Ограничение электричества в Иркутске 11 февраля

Перебои с электричеством стоит ждать жителям Ленинского, Правобережного, Октябрьского и Свердловского районов. Конечно, отключение не затронет округа целиком, а лишь части нескольких улиц. Всю информацию с ограничениями в энергоснабжающей организации предоставили в виде таблиц. В них вы сможете либо найти свой адрес, либо обрадоваться, что его там все-таки нет и вас пронесло.

Делимся с вами этими таблицами ниже.

Ленинский район

Ленинский район

Правобережный район

Октябрьский район