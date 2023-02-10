Рассказываем, где ожидается ограничение электричества в Иркутске 11 февраля
Фото: Иван МАКЕЕВ
Об ограничении электричества в Иркутске 11 февраля предупредили жителей в компании, отвечающей за энергосбыт. Кому-то из жителей повезло и света не будет ночью, кому-то "фортануло" чуть меньше и ограничений стоит ждать в течение дня. Все работы будут проводить 11, 12 и 13 февраля. Причины самые разные: от регулировки напряжения до обрезки деревьев и замены приборов учета.
Перебои с электричеством стоит ждать жителям Ленинского, Правобережного, Октябрьского и Свердловского районов. Конечно, отключение не затронет округа целиком, а лишь части нескольких улиц. Всю информацию с ограничениями в энергоснабжающей организации предоставили в виде таблиц. В них вы сможете либо найти свой адрес, либо обрадоваться, что его там все-таки нет и вас пронесло.
Делимся с вами этими таблицами ниже.
Ленинский район
Ленинский район
Правобережный район
Октябрьский район
Свердловский район