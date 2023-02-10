Следком проверит информацию о мошенничестве при строительстве школы в Иркутске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет Иркутской области заинтересовался публикациями и видеороликами о строительстве школы на улице Багратиона в Иркутске. Местные жители возмущены длительным строительством школы и постоянным переносом сроков сдачи объекта.
-В публикациях также идет речь о том, что застройщик получил аванс в очень крупном размере, но активного строительства не ведется, - рассказали в следственном комитете.
Отдел следственного комитета по Кировскому району организовал доследственную проверку из-за возможного мошенничества в особо крупном размере.
Следователями СК проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Иркутске 26-летний вор-сладкоежка украл из магазина 86 плиток шоколада. Хоть мужчина и пытался скрыться, его довольно быстро нашли - он потерял по пути барсетку со своими документами.