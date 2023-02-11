В Ангарске разыскивают без вести пропавшего 73-летнего мужчину

Мужчина был одет в пуховик синего цвета, черную шапку, черные штаны и кроссовки. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

73-летний Анатолий Бичевин пропал без вести в Ангарске. В полицию об его исчезновении сообщили медицинские работники социального учреждения, где проживал мужчина. 10 февраля он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Известно, что родственников у Анатолия нет Бичевина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, изображенного на фото, просьба сообщить об этом по официальным телефонам ведомства, - отметили в региональном МВД.

Приметы пропавшего: разыскиваемый выглядит на свой возраст, рост около 165-170 см, среднего телосложения, европейский типа лица, коротко стриженые волосы, пухлые губы. Был одет в пуховик синего цвета, черную шапку, черные штаны и кроссовки.