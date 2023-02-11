День Дарвина отметят в иркутском планетарии 12 февраля

В мероприятии примут участие ведущие ученые и доктора наук из Иркутска и Новосибирска. Фото: пресс-служба иркутского планетария

В воскресенье,12 февраля, в честь дня рождения Чарльза Дарвина, в иркутском планетарии пройдет марафон научно-популярных лекций о биологии. В мероприятии примут участие ведущие ученые и доктора наук из Иркутска и Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба иркутского планетария.

- Жители и гости города могут выбрать одну или несколько лекций. Участие бесплатное. Но необходима предварительная запись, - говорится в сообщении.

Более подробная программа лекций представлена на официальном сайте иркутского планетария. День Дарвина отмечается во всем мире вот уже 22 года подряд. Его празднуют 12 февраля, в день рождения известного английского натуралиста Чарльза Дарвина. В честь этого события проводят лекции, викторины и другие мероприятия, которые помогают популяризировать эту науку. В Новосибирске День Дарвина как неофициальный праздник отмечается еще с 2009 года. А вот в Иркутске он состоится впервые.