18-летний житель Бурятии убил пожилую соседку из-за личной неприязни

Как установили следователи, на убийство мужчина пошел из-за личной неприязни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии, в селе Багдарин произошло преступление, которое потрясло местных жителей своей жестокостью. По версии следствия, 18-летний мужчина убил свою пожилую соседку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия.

- Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нанес 67-летней женщине множество ножевых ранений. Она скончалась через некоторое время после того как ее доставили в районную больницу, - говорится в сообщении ведомства.

Как установили следователи, на убийство мужчина пошел из-за личной неприязни. После расправы над женщиной он самостоятельно позвонил в отделение полиции и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.