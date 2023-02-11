«Лыжня России – 2023» стартовала в Иркутске

Для участников основной гонки традиционно подготовили две дистанции. Фото: администрация Иркутского района

В Иркутске, в поселке Молодежный стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 11 февраля на старт вышли спортсмены, школьники, студенты, трудовые коллективы и просто любители активного образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Сегодня по Иркутской области стартует большое количество участников всероссийской гонки «Лыжня России». Предварительно 12 тысяч человек. Это люди, которым небезразличен лыжный спорт, они им занимаются и прославляют его. Здесь много участников, которые формируют свою позицию здорового образа жизни и делают все для того, чтобы спортивные достижения были высокими, - говорится в сообщении.

Для участников основной гонки традиционно подготовили две дистанции. Юношам и девушкам до 18 лет предстояло преодолеть дистанцию в 5 километров, мужчинам и женщинам предлагали прокатиться 10 километров. По результатам соревнований, среди юношей до 18 лет первое место получил иркутянин Илья Кузнецов. Среди девушек до 18 лет «золото» досталось Таисии Малисовой. В гонке на 10 километров среди мужчин первым финишировал Артем Агеенко из Иркутска. А среди женщин на этой же дистанции победу одержала Елена Кравченко.